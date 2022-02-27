В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утвержден распоряжение №188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля".
Также Объединяйтесь в группы, а не срывайте телефоны, – Притула обратился к украинцам во всем мире
Что известно
- В частности, с 00 час. 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с Россией, Беларусью, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье).
- Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и др.
- В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины.