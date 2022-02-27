В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утвержден распоряжение №188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля".

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