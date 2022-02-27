У зв’язку із військовою агресією з боку Росії та введенням воєнного стану на території України, Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядження №188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю".

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