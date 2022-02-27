У зв’язку із військовою агресією з боку Росії та введенням воєнного стану на території України, Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядження №188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю".
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Що відомо
- Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на усій ділянці кордону з Росією, Білоруссю, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону (Придністров’я).
- Це стосується й окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких "Бориспіль", "Київ"(Жуляни), "Харків", "Одеса", "Львів" та ін.
- Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України.