Задержанные участники протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко были объявлены в международный розыск. По данным силовиков, мужчины находились в Москве. В Беларусь они вернулись, чтобы попасть в ЕС.

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Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси),

– говорится в сообщении.

Кроме того, на задержанных составили административные протоколы из-за якобы незаконного пересечения государственной границы Беларуси.

По данным издания "Белсат", белорусским силовикам помогали представители российских спецслужб. Кроме того, правоохранители заявили, что задержанные якобы являются причастными к футбольному движению неонацистов.

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Обратите внимание! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что"уже целый год в Беларуси не было ни одного дня, за который режим не сломал судьбу невинного человека". Тихановская призвала Лукашенко прекратить убивать собственный народ.