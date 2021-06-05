Протасевичу боевики могут инкриминировать "преступления против человечности". Об этом пишет Lenta.

Ранее Пророссийские боевики хотят ввести "смертную казнь" на фоне "дела Протасевича"

Представители "прокуратуры" боевиков выехали в Беларусь

Ранее в так называемой "ЛНР" журналиста обвинили в транзите на Донбасс граждан, желавших воевать на стороне Украины.

Как сообщили сепаратистские СМИ, представители так называемой "прокуратуры" боевиков уже выехали в Беларусь, чтобы допросить Протасевича. Ранее такое приглашение оккупантам уже поступило от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Важно! Беларусь не может выдать своего гражданина иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Беларуси.

Протасевич боится выдачи боевикам

Ранее во время так называемого интервью Роман Протасевич ответил, что боится запроса на экстрадицию боевикам на Донбассе. Он надеется, что у Лукашенко "будет достаточно политической воли, чтобы его не выдать".

За что боевики преследуют Протасевича

На оккупированных территориях Донбасса против Романа Протасевича возбудили дело в конце мая. Протасевич в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", а его боевики признали "террористической организацией". Основатель NEXTA якобі участвовал в боевых действиях до 2015 года и обстреливал позиции боевиков из тяжелого вооружения.

Стоит прочитать Лукашенко использовал методы сталинских репрессий, – МИД Чехии об "интервью" Протасевича

Сам Протасевич подтвердил, что на Донбассе был, однако оружие в руки не брал.

Что известно о задержании Романа Протасевича