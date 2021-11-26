Арсенал незарегистрированного оружия был обнаружен в Черниговской области. Они были размещены на территории двух частных охотничьих баз.
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Какое оружие нашли
Правоохранители провели обыски на объектах и адресах проживания представителей их администрации.
Что изъяли:
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра,
- 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
- пистолет Макарова,
- револьвер,
- почти 400 патронов разного калибра,
- дымовую шашку.
Также нашли более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.
Весь арсенал был отправлен на экспертизу.
Открыли дело
Возбуждено уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства.
Найденное оружие / Фото СБУ