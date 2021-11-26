Арсенал незарегистрированного оружия был обнаружен в Черниговской области. Они были размещены на территории двух частных охотничьих баз.

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Какое оружие нашли

Правоохранители провели обыски на объектах и ​​адресах проживания представителей их администрации.

Что изъяли:

  • ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра,
  • 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
  • пистолет Макарова,
  • револьвер,
  • почти 400 патронов разного калибра,
  • дымовую шашку.

Также нашли более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Весь арсенал был отправлен на экспертизу.

Открыли дело

Возбуждено уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства.


Найденное оружие / Фото СБУ