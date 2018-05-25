Грановский пользуется незадекларированным элитным автопарком

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский в течение двух лет пользуется, но не декларирует ряд люксовых автомобилей, записанных на третьих лиц, среди которых – бывший гаишник и сотрудники близкой к депутату юридической фирмы. Доходы этих лиц несоизмеримы со стоимостью оформленных на них ценных машин.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) "Адъютант президента".

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В течение 2016-2018 годов съемочная группа "Схем" зафиксировала не менее 7 таких ценных машин, на которых ездил непосредственно депутат или использовал в качестве авто-сопровождения.



Среди них, в частности, три "Мерседеса" S-класса, две Toyota Land Cruiser 200, две Audi A8 и Mercedes Benz Vito. Согласно оценке экспертов авторынка, ориентировочная стоимость этих машин варьируется от 40-100 тысяч долларов за каждую.



Журналисты "Схем" заинтересовались лицами владельцев этих автомобилей, которыми на протяжении двух лет пользовался Александр Грановский.



Александр Грановский с Виктором Барсуком

Дальнейшее расследование показало, что все они не имеют достаточно средств для приобретения люксовых автомобилей. Кроме того, большинство из них входят в окружение самого Грановского – а именно связанные с юристом Виктором Барсуком, с которым тесно сотрудничает депутат.



В частности, гражданка Вита Афонина, на которую зарегистрирована Toyota Land Cruiser, которой пользуется Грановский, как обнаружили "Схемы" ранее работала администратором в одном из киевских салонов красоты. Полгода назад уволилась, как сообщили журналистам в салоне, и теперь "в поиске работы".



Toyota Land Cruiser 200 АА 5723 ЖК

Вита Афонина, как выяснили "Схемы", является женой Вячеслава Афонина. На него зарегистрирован Mercedes Benz Vito 2017 выпуска, который съемочная группа неоднократно замечала в сопровождении машины депутата Грановского.



Согласно данным в соцсетях, Вячеслав Афонин работал в одной из компаний юриста Виктора Барсука, соратника Грановского. Афонина можно увидеть на фотографиях в компании сотрудников юридической фирмы Барсука.



По данным "Схем" из налоговой, за последние 5 лет Афонин получил дохода в разы меньше, чем стоит зарегистрированный на него Мерседес. За все это время он суммарно заработал всего полмиллиона гривен, тогда как авто, владельцем которого он стал в конце 2017 года, стоит от 2 миллионов гривен. Получить комментарий от Афониных на момент публикации не удалось.



Имя другого владельца автомобиля Audi A8, которым пользовался Грановский в 2017 – Виктор Потиенко, и он также вывел журналистов на юриста Грановского. Человек с таким именем упоминается в декларации жены Виктора Барсука – Анжелики Лабунской, еще как депутата Житоморського облсовета. В частности, указано, что от него семья Барсука получила 1 миллион гривен – как доход от отчуждения движимого имущества. Хотя сам Потиенко по телефону опровергает, что платил Барсуку.

Еще одна машина, на которой ездил Грановский – Toyota Land Cruiser 200 – зарегистрированная на Шелест Надежду Василиевну. Согласно информации из налоговой, за 5 лет Надежда Шелест официально получила меньше 50 тысяч гривен дохода.



"Схемы" обнаружили, что Надежда Шелест является женой Дениса Шелеста. Он – единственный владелец и директор частной фирмы "АТП 2505".



"Схемам" удалось выяснить, что он уволился из МВД Украины в Киевской области в феврале 2016. В марте 2017 основал фирму, основной вид деятельности которой – сдача автомобилей в аренду. Через неделю после этого "АТП 2505" приобрела 3 элитных автомобиля – среди которых ауди А8 и два автомобиля, которые видели "Схемы" в пользовании Грановского – "мерседес" S600 и "Тойота ленд крузер". Этот "Ленд Крузер" – единственный автомобиль, который указал в декларации депутат – как арендованный.



Денис Шелест официально является владельцем люксового автопарка

В комментарии журналистам Дмитрий Шелест рассказал, что деньги на покупку ценных автомобилей у него появились от продажи родственных земельных участков.

"Я был простым инспектором, который прошел зону АТО, который был уволен из органов внутренних дел ни за что, просто так. За то, что я работал на Межигорье. Что сопровождал президента, каждое утро ему показывал поворот и снова показывал, куда поворачивать . За это я был уволен. Потому что Янукович сбежал, а я крайний. Теперь иначе начал жить, семейно, мы приняли решение продать земельные участки и сделать такой бизнес",

– пояснил "схема" Шелест.

И добавил: "Сразу говорю, у меня есть такая фирма, есть такие автомобили. Все. Кто на них ездит, я не знаю и мне это неинтересно. Честно".



Официально Дмитрий Шелест за 5 последних лет заработал всего 200 тысяч гривен, и по данным налоговой, не получал никаких доходов от продажи земли.



В то же время, журналисты "Схем" нашли его резюме с апреля 2018 года, в котором он отмечает, что работал в сопровождении первых лиц государства и инспектором роты сопровождения в Национальной полиции, а сейчас ищет работу личным водителем.



Из собственных источников из налоговой журналистам стало известно, что в 2017 году его фирма "АТП 2505" доходов не получала.



В декларации Грановского указано, что депутат имеет обязательства по договору аренды транспортного средства на сумму почти миллион гривен. Это может означать, что компания Шелеста согласилась на то, чтобы Грановский заплатил позже, говорится в расследовании.



Автопарк Грановского

Журналисты пришли к выводу, что доходы большинства владельцев машин, которыми пользовался или продолжает пользоваться народный депутат, не позволяли им приобрести люксовые автомобили. А тщательный анализ лиц владельцев обнаружил, что большинство из них прямо или косвенно связано с самим Александром Грановским.



По словам юристов Центра противодействия коррупции, это может быть одним из возможных способов скрыть свое имущество, записав его на третьих лиц.

"Если лицо само приобрело это имущество, но записывает его на формальных людей и подает это как пользование или аренду – это ситуация, которая имеет признаки незаконного обогащения. Заключаются фиктивные договоры с лицами, определенные договоренности, когда просто на лица номиналов, которые никоим образом не причастны, но иногда дают свой паспорт и код для того, чтобы на них оформили это имущество",

– пояснила юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань.

Кроме того, "Схемы" также обнаружили, что народный депутат арендует квартиру в Киеве на улице Шелковичной, похоже, по заниженной цене.



А также журналисты зафиксировали, как на территорию поместья в Козине заезжали машины, которыми пользуется Грановский.



"Этот дом взял в ипотеку в августе 2017 Вячеслав Афонин. Тот самый, на которого зарегистрирован микроавтобус, который сопровождает в поездках авто Грановского. Того же Афонина, которого можно увидеть на фото со страницы в социальной сети юридической компании Виктора Барсука", – говорится в расследовании.



Журналисты пришли к выводу, что реальный образ жизни Александра Грановского по сравнению с задекларированным может свидетельствовать о существовании дополнительного, неофициального источника дохода.

"Народного депутата Александра Грановского называют не просто одним из ближайших соратников президента, а неким адъютантом Петра Порошенко по делам, которые не всегда имеют отношение ни к депутатской работе, ни с интересами государства в целом", – говорится в расследовании.

"Схемы" отправили исчерпывающий перечень вопросов Александру Грановскому относительно упомянутых в расследовании фактов, но ответа на момент эфира не получили.



В частности, "Схемы" зафиксировали несколько визитов братьев бизнесменов Игоря и Григория Суркисов синхронно с Александром Грановским – дважды в Администрацию президента. А также многочисленные поездки народного депутата в ряд ведомств – офис Порошенко, СБУ, ГПУ, Нацбанк и МВД.