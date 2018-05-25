Прокурорка, которая обвиняла активистов Майдана, получила в подарок коттедж

Прокурор Алина Головко, которая во время Революции Достоинства выступала в суде против 72-летнего активиста Николая Пасечника, получила от своего отца в подарок коттедж на киевских Осокорках.

Об этом сообщает BIHUS.Info.

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О новой недвижимости Алина Головко сообщила 23 мая в изменениях в декларации. При этом она указала, что стала владелицей дома 17 мая этого года, и заявила стоимость дома в 150 тысяч гривен. Ознакомиться с этим документом можно здесь.

Между тем риэлтор Сергей Костецкий в разговоре с журналистами BIHUS.Info оценил минимальную стоимость этого коттеджа почти в 30 раз больше.

По его словам, цена такой недвижимости достигает 4 миллионов гривен (по 800 долларов за квадратный метр при общей площади 197 квадратных метров).