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Прокурорка, которая обвиняла активистов Майдана, получила в подарок коттедж

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Алина Головко с мужем
Алина Головко с мужем / 24 Канал

Прокурор Алина Головко, которая во время Революции Достоинства выступала в суде против 72-летнего активиста Николая Пасечника, получила от своего отца в подарок коттедж на киевских Осокорках.

Об этом сообщает BIHUS.Info.

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О новой недвижимости Алина Головко сообщила 23 мая в изменениях в декларации. При этом она указала, что стала владелицей дома 17 мая этого года, и заявила стоимость дома в 150 тысяч гривен. Ознакомиться с этим документом можно здесь.

Между тем риэлтор Сергей Костецкий в разговоре с журналистами BIHUS.Info оценил минимальную стоимость этого коттеджа почти в 30 раз больше.

По его словам, цена такой недвижимости достигает 4 миллионов гривен (по 800 долларов за квадратный метр при общей площади 197 квадратных метров).

Следует заметить, что в декларации не указано, на каком именно основании прокурорка стала владелицей этого имущества. Ее отец, Леонид Минчук, указан продавцом. Однако в государственном реестре записано, что 17 мая на Алину Головко оформили договор дарения.

договір дарування на Аліну Головко

Договор дарения на Алину Головко

Про прокурорку Киевской местной прокуратуры №6 (Печерский район) Алину Головко журналисты BIHUS.Info рассказывали в расследовании "Прокуроры Майдана. (Анти) ​​революция ГПУ ". Оказалось, что Алина Головко – тогда еще под девичьей фамилией Минчук – выступала в суде против двух активистов Революции Достоинства. В частности, она представляла обвинения против 72-летнего активиста из Винницкой области Николая Пасечника. В то время она работала в прокуратуре Оболонского района Киева.

В том материале журналисты рассказали и о том, что отец прокурорки, Леонид Минчук, достраивает дом на Осокорках. Тогда этот дом еще принадлежал ему.

Интересно, что месяц назад Департамент специальных расследований ГПУ объявил о подозрении Илоне Клюге, которая во время революции была заместителем прокурора Оболонского района. Причиной для подозрения стало именно привлечение к ответственности Николая Пасечника.

О подозрении Алине Головко в официальном сообщении не говорилось.

Муж прокурорки, Павел Головко, сейчас работает как раз в Департаменте специальных расследований ГПУ. Именно этот Департамент расследует преступления против активистов революции.

Теги: Коррупция Новости Украины Расследования Новости политики Евромайдан Прокуратура Киева
Источник: 24 Канал
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