Прокурорка, яка звинувачувала активістів Майдану, отримала у подарунок котедж

Про нову нерухомість Аліна Головко повідомила 23 травня у змінах до декларації. При цьому вона вказала, що стала власницею будинку 17 травня цього року, і заявила вартість будинку у 150 тисяч гривень. Ознайомитися із цим документом можна тут.

Тим часом ріелтор Сергій Костецький у розмові з журналістами BIHUS.Info оцінив мінімальну вартість цього котеджу майже у 30 разів більше.

За його словами, ціна такої нерухомості сягає 4 мільйонів гривень (по 800 доларів за квадратний метр при загальній площі 197 квадратних метрів).

Слід зауважити, що в декларації не вказано, на якій саме підставі прокурорка стала власницею цього майна. Її батько, Леонід Мінчук, вказаний продавцем. Однак в державному реєстрі записано, що 17 травня на Аліну Головко оформили договір дарування.



Договір дарування на Аліну Головко

Про прокурорку Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) Аліну Головко журналісти BIHUS.Info розповідали у розслідуванні “Прокурори Майдану. (Анти)революція ГПУ”. Виявилося, що Аліна Головко – тоді ще під дівочим прізвищем Мінчук - виступала в суді проти двох активістів Революції Гідності. Зокрема, вона представляла обвинувачення проти 72-річного активіста із Вінниччини Миколи Пасічника. На той час вона працювала в прокуратурі Оболонського району Києва.

У тому матеріалі журналісти розповіли і про те, що батько прокурорки, Леонід Мінчук, добудовує котедж на Осокорках. Тоді цей будинок ще належав йому.

Цікаво, що місяць тому Департамент спеціальних розслідувань ГПУ оголосив про підозру Ілоні Клюге, яка в час Революції була заступницею прокурора Оболонського району. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності Миколи Пасічника.

Про підозру Аліні Головко в офіційному повідомленні не йшлося.

Чоловік прокурорки, Павло Головко, нині працює якраз у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ. Cаме цей Департамент розслідує злочини проти активістів Революції.