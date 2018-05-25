10:24
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Прокурорка, яка звинувачувала активістів Майдану, отримала у подарунок котедж

1801 Читать новость на русском
Аліна Головко з чоловіком
Аліна Головко з чоловіком / 24 Канал

Прокурор Аліна Головко, яка під час Революції Гідності виступала в суді проти 72-річного активіста Миколи Пасічника, отримала від свого батька у подарунок котедж на київських Осокорках.

Про це повідомляє BIHUS.Info.

Читайте також: Через два дні після призначення Філатова в АП його співмешканка розпочала дуже вигідний бізнес

Про нову нерухомість Аліна Головко повідомила 23 травня у змінах до декларації. При цьому вона вказала, що стала власницею будинку 17 травня цього року, і заявила вартість будинку у 150 тисяч гривень. Ознайомитися із цим документом можна тут.

Тим часом ріелтор Сергій Костецький у розмові з журналістами BIHUS.Info оцінив мінімальну вартість цього котеджу майже у 30 разів більше.

За його словами, ціна такої нерухомості сягає 4 мільйонів гривень (по 800 доларів за квадратний метр при загальній площі 197 квадратних метрів).

Слід зауважити, що в декларації не вказано, на якій саме підставі прокурорка стала власницею цього майна. Її батько, Леонід Мінчук, вказаний продавцем. Однак в державному реєстрі записано, що 17 травня на Аліну Головко оформили договір дарування.

договір дарування на Аліну Головко
Договір дарування на Аліну Головко

Про прокурорку Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) Аліну Головко журналісти BIHUS.Info розповідали у розслідуванні “Прокурори Майдану. (Анти)революція ГПУ”. Виявилося, що Аліна Головко – тоді ще під дівочим прізвищем Мінчук - виступала в суді проти двох активістів Революції Гідності. Зокрема, вона представляла обвинувачення проти 72-річного активіста із Вінниччини Миколи Пасічника. На той час вона працювала в прокуратурі Оболонського району Києва.

У тому матеріалі журналісти розповіли і про те, що батько прокурорки, Леонід Мінчук, добудовує котедж на Осокорках. Тоді цей будинок ще належав йому.

Цікаво, що місяць тому Департамент спеціальних розслідувань ГПУ оголосив про підозру Ілоні Клюге, яка в час Революції була заступницею прокурора Оболонського району. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності Миколи Пасічника.

Про підозру Аліні Головко в офіційному повідомленні не йшлося.

Чоловік прокурорки, Павло Головко, нині працює якраз у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ. Cаме цей Департамент розслідує злочини проти активістів Революції.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Київська прокуратура Корупція Євромайдан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
сьогодні, 10:01 Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
Анастасія Ковач-Петрушенко 200
Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
сьогодні, 08:41 Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
Володимир Шередега 665
Які антикорупційні новини сколихнули країну цього тижня
сьогодні, 07:00 Які антикорупційні новини сколихнули країну цього тижня
Віталій Шабунін 529
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 652
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 811
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук