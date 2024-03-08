Министр обороны Великобритании Грант Шеппс опубликовал в сети видео в столице Украины. Он отметил, что мир должен убедиться, что наше государство выиграет эту войну.

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Обеспечить победу свободы

По словам Шеппса, он находится в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру, ведь нужно убедиться, что Украина выиграет эту войну.

Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки,

– объяснил он.

Министр обороны Великобритании считает, что теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией. Стоит отметить, что Великобритания с первых дней поддерживает Украину в противостоянии России в полномасштабной войне.

Шеппс в Киеве: смотрите видео

Шеппс уже высказывался о полномасштабной войне