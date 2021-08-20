Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, граждане Украины четко высказываются относительно тех мер, которые властям необходимо осуществлять для возвращения Крыма.
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Граждане Украины считают наиболее эффективными для деоккупации Крыма 2 меры. Первая – дипломатические усилия для введения жестких международных санкций против России, заметил Рефат Чубаров.
Вторая – проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине, чтобы привлекать жителей Крыма. Эти 2 направления взаимосвязаны, добавил он.
Чубаров: Переговоры сразу зайдут в тупик
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа сказал, что второй фактор, благосостояние, не сработает без подавления санкциями России. То есть, чтобы заставить ее вернуться в пределы международного права.
Граждане не верят в нормализацию отношений с Россией путем переговоров,
– сказал Рефат Чубаров.
По его словам, люди понимают, что если настаивать на переговорах, то они начнутся на тех позициях, на которых сейчас находятся Украина и страна-агрессор. То есть, с захваченным Крымом и ОРДЛО, где Москва поддерживает бандитов.
"С этих позиций начинать переговоры бессмысленно. Они сразу зайдут в тупик. Переговоры нужно начинать тогда, когда Москва будет чувствовать еще большую для себя угрозу, чем уйти из Крыма и убрать своих агентов с Донбасса", – сказал глава Меджлиса.
Он рассказал, что чтобы Россия решила уйти из Крыма и дала покой Украине, должны состояться дезинтеграционные процессы в самой России. Они могут начаться лишь с ухудшением экономической ситуации.
Рефат Чубаров касательно ситуации в Крыму: смотрите видео
Опрос украинцев по Крыму: кратко
- По результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова – 43% опрошенных украинцев считают, что Крым вернется в состав Украины.
- Зато 44% считают, что возвращение полуострова – это маловероятно или вообще невозможно.