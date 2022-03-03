Союз пяти тираний

Кроме России против были четыре самых одиозных тоталитарных режима – Северная Корея, Эритрея тирана Исайи Эфеворки, Сирия Башара Асада и соучастник вторжения – Беларусь Лукашенко.

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Ни одна другая страна не присоединилась к этому союзу пяти тираний. Ни КНР, ни Казахстан, ни Армения, ни Вьетнам – никто. Себе, как говорится, дороже.

Итак, Россия в содружестве с четырьмя худшими режимами планеты противостоит всему миру. Украина воюет с Россией оружием, а за ее спиной, поддерживая ее и деньгами, и вооружением, и тыловым обеспечением - все сильнейшие страны мира.

Даже напав на Финляндию в ноябре 1939, СССР имел поддержку держав Оси - Германии, Италии, Японии - одних из сильнейших в мире. Когда в июне 1941-го Нацистская Германия обрушилась на СССР, союзниками Москвы стали Британская Империя и Соединённые Штаты - ещё более сильные экономически державы мира.

На кого может опереться Путин

Теперь же Путин может опираться на нищие африканские и азиатские тирании и только на них. Его шансы в войне со всем миром равны нулю.

Президент Байден, отменивший вчера испытания новых термоядерных ракет, показал, что он и антипутинская коалиция просто презирают угрозы Кремлю применить оружие массового уничтожения.

Они точно знают – ничего Россия не применит. Почему – это второй вопрос. Но знают точно.

Победа Украины близка

Так что полного военного краха путинской злости нам ждать осталось недолго. Против всего мира не смогли воевать и более сильные страны.

Граждане России должны готовить себя морально к капитуляции, полной и безоговорочной, как Германия в мае 1945 года.

Но ясно одно – каждый день этой ужасной войны будет делать условия мира для нас все более и более тяжелыми, а лавки подсудимых в новом Нюрнберге более длинными.

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