Союз п'яти тираній

Крім Росії проти були чотири найодіозніші тоталітарні режими – Північна Корея, Еритрея тирана Ісаї Ефеворки, Сирія Башара Асада та співучасник вторгнення – Білорусь Лукашенка.

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Жодна інша країна не приєдналася до цього союзу п'яти тираній. Ні КНР, ні Казахстан, ні Вірменія, ні В'єтнам – ніхто. Собі, як то кажуть, дорожче.

Отже, Росія у співдружності із чотирма гіршими режимами планети протистоїть усьому світу. Україна воює з Росією зброєю, а за її спиною, підтримуючи її і грошима, і озброєнням, і тиловим забезпеченням – усі сильніші країни світу.

Навіть напавши на Фінляндію у листопаді 1939, СРСР мав підтримку держав Осі – Німеччини, Італії, Японії – одних із найсильніших у світі. Коли червні 1941 Нацистська Німеччина напала на СРСР, союзниками Москви стали Британська Імперія та Сполучені Штати – ще сильніші економічно держави світу.

На кого може спертися Путін

Зараз Путін може спиратися на бідні африканські й азійські тиранії і тільки на них. Його шанси у війні з усім світом дорівнюють нулю.

Президент Байден, скасувавши вчора випробування найновіших термоядерних ракет, показав, що він і антипутінська коаліція просто зневажають погрози Кремля застосувати зброю масового знищення.

Вони точно знають – нічого Росія не застосує. Чому – це інше питання. Але знають достеменно.

Перемога України близько

Отже, повного військового краху путінської агресії нам чекати залишилося недовго. Проти всього світу не змогли воювати і сильніші країни.

Громадяни Росії повинні готувати себе морально до капітуляції, повної та беззастережної, як Німеччина у травні 1945.

Що буде потім, якими будуть умови переможців, поки що неясно.

Але ясно одне – кожен день цієї жахливої ​​війни буде робити умови миру для нас все важчими, а лави підсудних у новому Нюрнберзі довшими.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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