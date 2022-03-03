Російська піраміда

Будь-яке суспільство за своєю наближеністю до влади і впливом на владу завжди подібне до піраміди. Але в демократіях ця піраміда полога, з гострим кутом основи і тупим кутом вершини, а в персоналістських автократіях (абсолютних монархіях, тираніях) – з дуже гострим кутом вершини та з кутами основи лише трохи не досягають 90 градусів. Наше суспільство є характерним прикладом такої піднесеної автократичної піраміди.

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Перший рівень – глибинний народ

Її "глибинний народ" становить близько 80%. Це основа піраміди. Це, як правило, люди, що живуть небагато або просто бідно, вони віддають перевагу телевізору для отримання картини світу інтернету, вони або зовсім не виїжджали за кордон або задовольнялися пляжами Єгипту, Туреччини, Тунісу, Хайнаня. Вони – стихійні антиамериканісти, хоч в Америці ніколи не були. Цей антиамериканізм – наслідок комплексу заздрощів за умов малої освіченості. Часто в їхніх головах картина світу забита теоріями змов, псевдоісторію та іншими дивними уявленнями. Вони пасивні й нині, хоч і незадоволені життям, але слухняні владі.

Ці люди за справжніх обставин здебільшого (приблизно 70%) підтримують війну Путіна на просторах України, вірять у кровожерливих антиросійських "бандерівців" і злісний Захід, якому протистоїть Росія. Але це без фанатизму.

Своїх дітей на війну вони воліють не посилати і тяжкості війни забажають уникнути. Фанатиків серед них зовсім небагато. Ті, хто підуть на війну добровольцями, зроблять це швидше від злиднів і відчаю через нескладне життя.

Другий рівень – інтелігенція

Другий рівень піраміди – 18 – 19%. Це інтелігентні культурні люди, які широко користуються інтернетом, що бувають за кордоном і добре знають світ. Багато хто з них має незалежні від влади джерела доходу. Інші – навпаки, працюють у держкорпораціях, бюрократії, обслуговують владу, але самі не допущені до неї. Ці люди часто, але не завжди, заможні. Можуть навіть мати невелику нерухомість у Латвії чи Болгарії, а то й квартиру на Лазурці.

Серед цих людей переважає ясне розуміння картини світу, багато хто з них має сильні моральні принципи і цінує свободу. Інші – навпаки, свій талант продають владі і, в обмін на мовчання, отримують непогані зарплати в університетах, бюрократії та привладному бізнесі. Серед цієї групи приблизно 70% не схвалюють нинішню війну, так чи інакше публічно заявляють про це.

Чимало представників цієї групи, вражені останніми подіями, прямо зараз змінюють своє лояльне ставлення до влади на моральне протистояння з нею, йдучи у відставку з держслужби, з державних ЗМІ тощо. Але так роблять далеко не всі лоялісти. Прикладом позиції протестної більшості цієї групи може бути актриса Чулпан Хаматова, лояльної меншини – Гергієв.

Третій рівень – еліта

Нарешті, вершина піраміди, її вістря – 1 – 2% населення. Це основні бенефіціари нинішньої російської системи. Ці люди цілком віддані владі, теж освічені і все розуміють, що мають вже не квартирки, а вілли на Заході, мають великі депозити в зарубіжних банках (від Швейцарії до ОАЕ), що беруть участь у міжнародному бізнесі. Це чиновники найвищого рангу, керівники держкорпорацій, так звані "депутати" Думи та Ради Федерації, губернатори, багатозіркові генерали армії, ФСБ, ГРУ.

Свою свободу вони продали Путіну і в обмін отримали багате та вільне життя. Вони – беззастережні виконавці його волі, але не з ідейних, а з корисливих міркувань. Ідейні, на зразок Дугіна чи Вайно, серед них також є, але таких небагато. І, головне, ідеї їхні різні, вони намагаються здійснити їх через "доступ до тіла".

Зараз у цій "елітній" групі панує жах та фрустрація. Головне слово у кабінетах Кремля, Луб'янки та Старої площі зараз – "він нас обдурив".

Все їхнє солодке життя Путін обнулив російсько-українською війною, зробивши для них недоступними їхні гроші та їхні вілли в кращих місцях світу, а лояльності вимагає ще більше попри те, що співучасть у цій війні багатьох із них поіменно робить військовими злочинцями та об'єктами уваги Гаазького трибуналу.

Вони з Путіним так не домовлялися. Крім того, перед ними замаячив привид Великого терору, якщо нинішній відкинутий усім світом режим продовжить свою агресію. На межі й перспектива перетворення на ядерний попіл. Зовсім нецікава перспектива для власників океанських яхт, колекцій Rolls-Royce та Lamborghini, шедеврів живопису та затишних вілл серед виноградників Тоскани.

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Ці люди раптово перестали бути лояльними до Путіна. Заради чого втрачати їм все нажите, так, на додачу, і саме життя? А без них Путін уже не великий тиран, а просто стара людина, яка ховається у бункері. Навіть горезвісну червону кнопку, яку так спритно зобразили в "Шарлі Ебдо", він тепер може натиснути, але виконувати його волю ніхто не буде. Декілька фанатиків не береться до уваги. Їх просто ізолюють, як і самого тирана, який зробив помилку.

Бліцкрінж

Путін не може звернутися до наступної страти – вона або проти нього, або лояльна з тієї ж причини, що і еліта, і відступиться від нього разом з інтелігенцією.

А до корінного народу Путін звернутися не зможе – він будь-що, але тільки не народний вождь. Та й цей народ, навіть співчуваючи йому, не піде за ним. Він давно привчений до пасивності та виживання віч-на-віч з телевізором, а не до народної революції.

Якби Путін виграв у два дні війну в Україні, а Захід не ввів би нищівних санкцій, то він зберіг би лояльність і навіть містичне захоплення еліти, як Гітлер у 1939 – 19 41 роках, та повну підтримку народу. Інтелігенція була б розколота та ізольована. Але Путін програв війну, не здійснив бліцкриг, загруз у березневому бруді українських чорноземів. Санкції виявилися справді нищівними, як і обіцяв старенький президент Байден.

Потвору скоро вб'ють

І Путін лишився один. Це не Іран, де режим аятол утвердився в результаті народної релігійної революції (як і режим більшовиків у Росії в 1917 – 1922 роках), не Північна Корея, де в деспотію переросла також народна антиколоніальна війна. І там, і там революція призвела до повної зміни еліти. У Росії вже 30 років править нудна, безідейна клептократія, більшовицька за генезою, яка прийняла від більшовизму розчавлений ним народ.

Путін обнулив клептократію, він більше не зможе бути її лідером, він зганьбився перед усім світом і для людства став найнебезпечнішим військовим злочинцем з ознаками маніяка. Його здадуть найближчими днями. Не він, а новий лідер повинен буде повернути вістря піраміди "красиве життя", відновити відносини із Заходом, домогтися розблокування рахунків у закордонних банках, зняття секвестру з їхнього майна. Це має бути людина, не заплямована в нинішніх злочинах, в ідеалі, яка голосно засудила їх, але походить з їхнього середовища, людина, з якою можна домовитися.

Тому нам не загрожує ні новий сталінізм, ні іранський шлях, ні північнокорейський. Маси Росії безмовні, народної революції нічого очікувати. А буде, і дуже скоро верхівковий внутрішньоелітний переворот, на зразок зняття Хрущова в 1964, або загибелі імператора Павла в ніч з 11 на 12 березня 1801, або дивної смерті Сталіна в березні 1953.

Але, заради відновлення відносин із Заходом, цей переворот відбудеться з опорою на середній, активний шар, за його моральної підтримки, з відновленням демократії та громадянських свобод. І цього ми можемо чекати вже найближчими днями, багато – найближчими тижнями. Я залишаюся оптимістом, панове.

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