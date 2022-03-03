Сцикливий Вітя

Хоча ясно, що будь-який страус Януковича та його ж земляний заєць має більшу політичну вагу, ніж сам "сцикливий Вітя".

Понад 120 тисяч осіб Журналісти створили сайт зі списками російських окупантів

Ні, може це Бункерний Дід придумав таку цікаву страту для Януковича: оголосити його президентом, а потім на чолі ДРГ направити його "відвойовувати" урядовий квартал Києва?

Але тоді його довелося б посадити на ланцюг та забезпечити памперсами…

Шизофреніки на марші

З іншого боку, а хто у них інформатори з України? Різні шизофреніки типу Дугіна, Московський патріархат та "відпрацьовані українські політики" типу Азарова та Медведчука.

Усі вони самі Україну ніколи не розуміли.

Якби ж їхня жалюгідна тупість і некомпетентність не призводила до таких руйнівних наслідків.

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