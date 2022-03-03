Поведінку Володимира Путіна наш президент назвав манією величі та гострим припадком агресії. Важкі психологічні комплекси очільника Кремля переросли в ракетні комплекси, інформує 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Били з повітря, але ми їм нічого не віддали, – президент

Зеленський підсував тиждень війни. Він зазначив, що перші години були дійсно дуже складними, але українці були єдиними, а тому – сильними. Ми вистояли й стоятиме й далі.

Стоїмо так, що окупанти були змушені міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах – це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Усі лінії оборони збережені,

– наголосив глава держави.

Ворог не зазнає успіху на жодному стратегічному напрямку. Російські військові пригнічені та приречені. Окупанти потужно б'ють з повітря по українських містах, однак нічого не отримують. Зеленський розповів, що терористи хочуть зруйнувати Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, адже вони самі – дно.

Вони можуть знищити усі собори, але нашу віру не зруйнують

Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де він ракет та снарядів ховалися мирні люди. Російська армія не боїться святого місця, адже користується тим, що Бог не дає моментальної відсічі.

Але Бог все бачить і відповідає. Відповідає так, що вам не сховатися. Немає такого бункера, щоб пережити відповідь від Бога. Навіть якщо ви зруйнуєте всі українські собори, ви не знищите нашої віри в Україну та Бога,

– сказав Зеленський.

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