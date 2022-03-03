Як повідомили журналістам 24 каналу учасник мітингу, люди вирішили висловити протест проти окупації Росії.

Важливо Російські війська наразі залишаються в окупованому Бердянську

На мирному мітингу зібралися 2 – 3 тисячі людей, що чимало для невеликого містечка. У руках вони тримали українські прапори. Безстрашні приморці без зброї підійшли прямісінько до військової техніки, яку росіяни залишили біля місцевої поліклініки.

Люди кричали, щоб ті забиралися геть додому, свистіли та махали руками. Зрештою, завдяки наполегливості та єдності російських окупантів вдалося вигнати за межі міста.

Вони просто виїхали за межі Приморська! Нехай забирають геть, Приморськ – це Україна,

– наголосив учасник мітингу.

Водночас інший учасник мітингу вказав, що наразі невідомо, де саме окупанти. Є інформація, що вони можуть повернутися в місто. Однак станом на 11:00 у центрі міста спокійно.

Військова техніка в Приморську / Фото Дмитра Кузьменка

Мітинг у Приморську: дивіться відео

Приморці погнали російських окупантів з міста: дивіться відео

Додамо, що раніше у сусідньому місті Бердянськ безстрашні мешканці послали озброєних окупантів вслід за російським кораблем. За словами радника президента Олексія Арестовича, рашистам вдалося окупувати Бердянськ лише тому, що там не було наших військових. Проте цивільні доводять, що ця окупація – тимчасова.

Захоплюємося вашою сміливістю, українці! Україна переможе!