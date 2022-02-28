Жителі Бердянська прийшли під стіни захопленої міськради, де проти них вишикувалися озброєні окупанти, щоб висловити свою позицію.

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Люди співали гімн України, а зараз скандують, куди ж іти "русскому кораблю" з їхньої землі. Спойлер: звісно, нах*й! Ну і додому, до себе додому.

Як Бердянськ зустрічає окупантів: дивіться відео

За словами радника президента Олексія Арестовича, рашистам вдалося окупувати Бердянськ лише тому, що там не було наших військових. Проте безстрашні цивільні доводять, що ця окупація – тимчасова.

Жителі Бердянська посилають рашистів додому: дивіться відео

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