Жителі Бердянська прийшли під стіни захопленої міськради, де проти них вишикувалися озброєні окупанти, щоб висловити свою позицію.
До теми Росіяни в окупованому Бердянську бояться просити їжу від місцевих: думають, що отруять
Люди співали гімн України, а зараз скандують, куди ж іти "русскому кораблю" з їхньої землі. Спойлер: звісно, нах*й! Ну і додому, до себе додому.
Як Бердянськ зустрічає окупантів: дивіться відео
За словами радника президента Олексія Арестовича, рашистам вдалося окупувати Бердянськ лише тому, що там не було наших військових. Проте безстрашні цивільні доводять, що ця окупація – тимчасова.
Жителі Бердянська посилають рашистів додому: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.