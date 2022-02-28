Мирные жители Бердянска пришли под стены захваченного горсовета, где против них выстроились вооруженные оккупанты, чтобы выразить свою позицию.
К теме Россияне в оккупированном Бердянске боятся просить еду от местных: думают, что отравят
Люди пели гимн Украины, а сейчас скандируют, куда же идти "русскому кораблю" с их земли. Спойлер: конечно, нах*й! Ну и домой, к себе домой.
Как Бердянск встречает оккупантов: смотрите видео
По словам советника президента Алексея Арестовича, рашистам удалось оккупировать Бердянск лишь потому, что там не было наших военных. Однако бесстрашные гражданские доказывают, что эта оккупация – временная.
Жители Бердянска посылают нах*й рашистов: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.