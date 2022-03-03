Поведение Владимира Путина наш президент назвал манией величия и острым приступом агрессии. Тяжелые психологические комплексы главы Кремля переросли в ракетные комплексы, информирует 24 канал.

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Били с воздуха, но мы им ничего не отдали, – президент

Зеленский подвел итоги недели войны. Он отметил, что первые часы были действительно очень сложными, но украинцы были едиными, а потому – сильными. Мы выстояли и продолжаем стоять.

Стоим так, что оккупанты были вынуждены менять свою тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии обороны сохранены,

– подчеркнул глава государства.

Враг остается без успеха на всех стратегических направлениях. Российские военные подавлены и обречены. Оккупанты мощно бьют с воздуха по украинским городам, однако ничего не получают. Зеленский рассказал, что террористы хотят разрушить Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они сами – дно.

Они могут уничтожить все соборы, но нашу веру не разрушат

Оккупанты обстреляли Успенский собор в Харькове, где от ракет и снарядов скрывались мирные люди. Российская армия не боится святого места, ведь пользуется тем, что Бог не дает моментального отпора.

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Но Бог все видит и отвечает. Отвечает так, что вам не спрятаться. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога. Даже если вы разрушите все украинские соборы, вы не уничтожите нашу веру в Украину и Бога,

– сказал Зеленский.

Он призвал Россию учить слова "репарация" и "контрибуция", которые означают компенсацию ущерба нанесенного войной.

Президент подчеркнул, что нет такого оружия, которое бы оккупанты не использовали против украинцев. Он возмутился из-за заявлений пропагандистов Кремля о том, что они "организуют гуманитарную помощь". Ведь на самом деле террористы обстреливают. Однако граждане Украины получают от своего государства все необходимое.

Программа поддержки украинцев

Правительство подготовило программу помощи всем украинцам, которые живут в местах проведения боевых действий и не могут работать. И ФЛП, и наемным работникам выплатят по 6,5 тысячи гривен без всяких условий. Несмотря на войну, украинцы получат пенсии.

Что еще сказал президент

Украина ежедневно получает оружие от партнеров и встречает иностранных добровольцев.

У нас нет территории от и до океана, нет ядерного оружия и нефти. Но в Украине есть люди и земля и именно за это сейчас все борются. Кроме свободы и достоинства – терять нечего.

Враг ничего не знает об украинцах и ему нечего здесь делать.

В конце глава государства обратился к Путину и по-русски и сказал: пусть он у себя дома защищает русскоязычное население.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского: