Одеты в цвета национального флага, американцы отметили 245 лет со Дня рождения своей страны. Парады, пикники и массовые собрания впервые за более чем год были разрешены почти без ограничений.

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В то же время парады в США не имеют военной окраски, это больше о возможности местных собраться вместе. Под вечер 4 июля небо повсюду зажгли салютами.

В то же время 5 июля в США – еще один выходной по случаю Дня независимости. Ожидается, что автомобильные путешествия за эти дни будут рекордными. Почти 45 миллионов американцев собрались куда-то поехать – это на 5% больше, чем до пандемии, в 2019 году.

США приблизились к победе над COVID-19

Джо Байден заявил, что США вплотную приблизились к победе над коронавирусом. Он назвал вакцинацию величайшим проявлением патриотизма. На празднование Дня независимости США в Белом доме президент пригласил тысячу гостей.

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