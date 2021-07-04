В прошлом году празднование Дня Независимости США было отменено из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году по всей стране пройдут масштабные торжества с грандиозным размахом и зрелищными фейерверками.

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Предлагаем вам узнать больше о крупнейшем национальном празднике Америки, а также о том, какие события произошли 4 июля.

23 факта о Дне Независимости США и 4 июля

1. Декларация о независимости не была подписана 4 июля 1776 года. Фактически, это день, когда ее официально принял Континентальный конгресс, однако большинство государственных деятелей подписали документ лишь в августе.



Картина Джона Трамбулла "Декларация независимости" / Фото Википедия

2. На День Независимости обычно американцы съедают 150 миллионов хот-догов. По данным Национального совета хот-догов и колбас, этого бы хватило, чтобы более 5 раз протянуться от округа Колумбия до Лос-Анджелеса.

3. Трое президентов США умерли 4 июля, а именно: Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Монро.

4. Джон Адамс считал, что независимость Америки следует праздновать 2 июля, поскольку это фактический день, когда Континентальный конгресс проголосовал за независимость в 1776 году.

5. Раздраженный тем, что День Независимости не отмечался 2 июля, в течение всей своей жизни Адамс отклонял приглашения на празднование 4 июля.

6. Массачусетс стал первым штатом, который в 1781 году сделал 4 июля официально государственным праздником.

7. Президент Захари Тейлор умер в 1850 году, съев испорченные фрукты на праздновании 4 июля.

8. Каждый год 4 июля проводится знаменитый конкурс поедания хот-догов Натана. В 2018 году чемпион Джои Каштан съел 74 булочки всего за 10 минут.



Конкурс по поеданию хот-догов / Фото Википедия

9. Федеральным праздником День Независимости стал в 1870 году.

10. Как свидетельствуют данные Национальной ассоциации оптовых торговцев пивом, по состоянию на 2016 год 4 июля было "праздником №1" для продажи хмельного напитка в США.

11. Во время празднований в 1778 году Джордж Вашингтон дал своим солдатам двойную порцию рома.

12. Потомки тех, кто подписал Декларацию о независимости, ежегодно 4 июля 13 раз нажимают на Колокол Свободы в честь оригинальных 13 колоний.

13. В некоторых районах Новой Англии есть традиция есть лосось 4 июля.

14. 30-й президент Америки Кальвин Кулидж родился 4 июля 1872 года.

15. По данным Американской ассоциации пиротехники, ежегодно на День Независимости в стране происходит примерно 16 тысяч фейерверков.



Фейерверк на День Независимости США / Фото АР

16. Так как в 2020 году многие из них отменили, ассоциация обратилась к Конгрессу за финансовой помощью, чтобы удержать семейные фейерверки на плаву.

17. Знаменитый фейерверк Macy в Нью-Йорке использует более 75 тысяч фейерверков и стоит примерно 6 миллионов долларов.

18. Маленькие города США обычно тратят на пиротехнику от 8 до 15 тысяч долларов.

19. Начиная с 1818 года, новые звезды и полосы были добавлены к американскому флагу каждого 4 июля.

20. Государственный деятель Джон Хэнкок имеет наибольшую подпись под Декларацией независимости.

21. Впервые празднование 4 июля в Белом доме состоялось в 1801 году. Его организовал тогдашний президент Томас Джефферсон.

22. Чтобы отметить год, когда США провозгласили свою независимость от Великобритании, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке имеет высоту 1776 футов.

23. Бенджамин Франклин хотел, чтобы национальной птицей был индюк, отметив, что белоголовый орлан является крылатым плохого морального характера, а индейка более важная.



Белоголовый орлан / Фото prousa