Политолог Тарас Семенюк заявил, что Запад не готов к противостоянию, ведь Европа уже пережила 2 мировые войны. Европейцы сделали выводы и не желают повторять сценарий, который уже был в истории.

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Каким будет противостояние между США и Китаем

По мнению Семенюка, пока противостояние между США и Китаем продолжается только в сфере технологий. Например, американское правительство выделило 300 миллиардов долларов в поддержку собственных компаний, чтобы хоть как-то догнать Китай в этом вопросе.

В то же время противостояние между странами будет продолжаться в экономической плоскости именно через тарифы, дополнительные налоги и локализацию производства.

Думаю, будет война именно на торгово-экономической почве, но не на военной,

– предположил политолог.

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Китай пытается доминировать

По словам Семенюка, сейчас Китай пытается доминировать именно на море, где всегда присутствовали американские военно-морские базы. Однако ситуация вряд ли будет двигаться к глобальному противостоянию именно из-за военного компонента.

Несмотря на это, акцент нужно делать на торгово-экономические связи между 2 странами.

Семенюк рассказал о вероятности противостояния между США и Китаем: смотрите видео

Отношения США и Китая: коротко