Политолог Тарас Семенюк заявил, что Запад не готов к противостоянию, ведь Европа уже пережила 2 мировые войны. Европейцы сделали выводы и не желают повторять сценарий, который уже был в истории.
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Каким будет противостояние между США и Китаем
По мнению Семенюка, пока противостояние между США и Китаем продолжается только в сфере технологий. Например, американское правительство выделило 300 миллиардов долларов в поддержку собственных компаний, чтобы хоть как-то догнать Китай в этом вопросе.
В то же время противостояние между странами будет продолжаться в экономической плоскости именно через тарифы, дополнительные налоги и локализацию производства.
Думаю, будет война именно на торгово-экономической почве, но не на военной,
– предположил политолог.
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Китай пытается доминировать
По словам Семенюка, сейчас Китай пытается доминировать именно на море, где всегда присутствовали американские военно-морские базы. Однако ситуация вряд ли будет двигаться к глобальному противостоянию именно из-за военного компонента.
Несмотря на это, акцент нужно делать на торгово-экономические связи между 2 странами.
Семенюк рассказал о вероятности противостояния между США и Китаем: смотрите видео
Отношения США и Китая: коротко
- Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к соперничеству с Китаем, но не к конфронтации.
- Пекин 27 марта ввел санкции против американских чиновников. Таким образом китайские власти отреагировали на присоединение США к ограничениям Евросоюза из-за нарушения прав человека в Китае.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас самые сложные отношения у Вашингтона – с Пекином. Однако Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений.