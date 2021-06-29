Но отношения между странами – в основном телевизионная картинка. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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"Я думаю, что это риторика, риторическое сближение. Это, скажем так, в основном телевизионная картинка", – отметил Яковенко.

Это риторическое сближение само по себе мало что значит,

– заметил журналист.

Он отметил, что, например, российскую экономику, интегрировать в азиатскую, китайскую, невозможно. Несмотря на то, что Россия пытается оградить себя от Европы и фактически себя изолирует, она безусловно остается частью европейского мира: европейской экономики и культуры.

"С Китаем здесь вообще связывает только геополитическая идея – попытка прислониться к Китаю, чтобы не остаться одинокой в ​​отношении Запада", – добавил Яковенко.

Яковенко прокомментировал отношения России и Китая: смотрите видео

Российско-китайские отношения: что известно