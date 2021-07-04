Торік святкування Дня Незалежності США було скасоване через пандемію коронавірусу. Однак цього року по всій країні відбуватимуться масштабні урочистості з грандіозним розмахом та видовищними феєрверками.

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Пропонуємо вам дізнатися більше про найбільше національне свято Америки, а також про те, які події відбулися 4 липня.

23 факти про День Незалежності США та 4 липня

1. Декларація про незалежність не була підписана 4 липня 1776 року. Фактично, це день, коли її офіційно прийняв Континентальний конгрес, однак більшість державних діячів підписали документ лише в серпні.



Картина Джона Трамбулла "Декларація незалежності" / Фото Вікіпедія

2. На День Незалежності зазвичай американці з’їдають 150 мільйонів хот-догів. За даними Національної ради хот-догів та ковбас, цього б вистачило, щоб понад 5 разів простягнутися від округу Колумбія до Лос-Анджелеса.

3. Троє президентів США померли 4 липня, а саме: Томас Джефферсон, Джон Адамс і Джеймс Монро.

4. Джон Адамс вважав, що незалежність Америки слід святкувати 2 липня, оскільки це фактичний день, коли Континентальний конгрес проголосував за незалежність у 1776 році.

5. Роздратований тим, що День Незалежності не відзначався 2 липня, протягом усього свого життя Адамс відхиляв запрошення на святкування 4 липня.

6. Массачусетс став першим штатом, який у 1781 році зробив 4 липня офіційним державним святом.

7. Президент Захарі Тейлор помер у 1850 році, з’ївши зіпсовані фрукти на святкуванні 4 липня.

8. Щороку 4 липня проводиться знаменитий конкурс поїдання хот-догів Натана. У 2018 році чемпіон Джої Каштан з’їв 74 булочки всього за 10 хвилин.



Конкурс з поїдання хот-догів / Фото Вікіпедія

9. Федеральним святом День Незалежності став у 1870 році.

10. Як засвідчують дані Національної асоціації гуртових торговців пивом, станом на 2016 рік 4 липня було "святом №1" для продажу хмільного напою у США .

11. Під час святкувань у 1778 році Джордж Вашингтон дав своїм солдатам подвійну порцію рому.

12. Нащадки тих, хто підписав Декларацію про незалежність, щороку 4 липня 13 разів натискають на Дзвін Свободи на честь оригінальних 13 колоній.

13. У деяких районах Нової Англії є традиція їсти лосось 4 липня.

14. 30-й президент Америки Кальвін Кулідж народився 4 липня 1872 року.

15. За даними Американської асоціації піротехніки, щороку на День Незалежності в країні відбувається приблизно 16 000 феєрверків.



Феєрверк на День Незалежності США / Фото АР

16. Через те, що у 2020 році багато з них скасували, асоціація звернулася до Конгресу за фінансовою допомогою, щоб утримати сімейні феєрверки на плаву.

17. Знаменитий феєрверк Macy у Нью-Йорку використовує понад 75 000 феєрверків і коштує приблизно 6 мільйонів доларів.

18. Маленькі міста США зазвичай витрачають на піротехніку від 8 до 15 тисяч доларів.

19. Починаючи з 1818 року, нові зірки і смуги були додані до американського прапора кожного 4 липня.

20. Державний діяч Джон Хенкок має найбільший підпис під Декларацією незалежності.

21. Вперше святкування 4 липня у Білому домі відбулося у 1801 році. Його організував тодішній президент Томас Джефферсон.

22. Щоб відзначити рік, коли США проголосили свою незалежність від Великобританії, Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку має висоту 1776 футів.

23. Бенджамін Франклін хотів, щоб національним птахом був індик, зазначивши, що білоголовий орлан є крилатим поганого морального характеру, натомість індичка більш поважна.



Білоголовий орлан / Фото prousa