Россия завербовала граждан Уганды для участия в войне против Украины: десятки из них погибли или пропали

Об этом говорится в письме посольства Уганды в Москве в адрес Министерства иностранных дел страны. Его подлинность подтвердил представитель угандийского МИД, сообщает Reuters.

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Сколько граждан Уганды погибли на войне?

По данным посольства Уганды, 27 граждан страны, воевавших на стороне России против Украины, погибли или считаются погибшими.

В дипломатическом письме приведены имена 11 угандийцев, гибель которых подтверждена. Еще 16 человек считаются погибшими, однако их тела найти не удалось. Этих людей также нет среди военнопленных.

В посольстве отметили, что получили информацию от Министерства иностранных дел России через официальное дипломатическое сообщение.

В то же время российское посольство в столице Уганды Кампале не предоставило оперативного ответа на запрос Reuters о том, что известно об этой информации.

Как Россия вербует граждан Африки?

Россия все чаще привлекает граждан африканских стран к войне против Украины. По сообщениям, некоторых мужчин заманивают обещаниями трудоустройства, однако впоследствии они оказываются на фронте.

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Подобные случаи вызвали возмущение, в частности, в Кении, Гане и Южной Африке.

Ранее Украина сообщала, что на стороне российской армии воюют более 1400 граждан примерно из 36 африканских стран. Часть из них, по данным украинской стороны, была завербована обманным путем.

В то же время российские власти отрицают незаконный набор африканцев для участия в войне против Украины.