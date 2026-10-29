Росія завербувала громадян Уганди на війну проти України: десятки з них загинули або зникли

Про це йдеться в листі посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ країни. Його справжність підтвердив представник угандійського МЗС, передає Reuters.

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Скільки громадян Уганди загинули на війні?

За даними посольства Уганди, 27 громадян країни, які воювали на боці Росії проти України, загинули або вважаються загиблими.

У дипломатичному листі наведено імена 11 угандійців, загибель яких підтверджено. Ще 16 осіб вважають загиблими, однак їхніх тіл не вдалося знайти. Цих людей також немає серед військовополонених.

У посольстві зазначили, що отримали інформацію від Міністерства закордонних справ Росії через офіційне дипломатичне повідомлення.

Водночас російське посольство в столиці Уганди Кампалі не надало оперативної відповіді на запит Reuters щодо цієї інформації.

Як Росія вербує громадян Африки?

Росія дедалі частіше залучає громадян африканських країн до війни проти України. За повідомленнями, деяких чоловіків заманюють обіцянками працевлаштування, однак згодом вони опиняються на фронті.

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Подібні випадки викликали обурення, зокрема в Кенії, Гані та Південній Африці.

Раніше Україна повідомляла, що на боці російської армії воюють понад 1400 громадян приблизно 36 африканських країн. Частину з них, за даними української сторони, завербували обманом.

Водночас російська влада заперечує незаконне вербування африканців для участі у війні проти України.