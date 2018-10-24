Граждане Австралии воевали на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, – Аваков

Министерство внутренних дел Украины выявило пятерых граждан Австралии, которые воевали на стороне боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, цитируя слова Арсена Авакова во время рабочей поездки в Австралию.

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"Украина – первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и мы имеем большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований", – заявил Аваков.

По словам министра, эти граждане могут быть опасными не только для Украины, но и для Австралии, потому что могут вредить национальной безопасности на пользу агрессивным действиям РФ.

"По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти человек, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", – отметил Аваков.