Громадяни Австралії воювали на боці проросійських бойовиків на Донбасі, – Аваков

Міністерство внутрішніх справ України виявило п'ятьох громадян Австралії, які воювали на боці бойовиків на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба МВС, цитуючи слова Арсена Авакова під час робочої поїздки до Австралії.

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"Україна – перший полігон, де Росія випробовує свої гібридні технології, і ми маємо великий досвід, як від них відбиватися. У цьому конфлікті є і "шукачі пригод" із Австралії, які увійшли до складу незаконних збройних формувань", – заявив Аваков.

За словами міністра, ці громадяни можуть бути небезпечними не лише для України, а й для Австралії, тому що можуть шкодити національній безпеці на користь агресивним діям РФ.

"За цим напрямком ми співпрацюємо із Італією і Великою Британією, тому ми б хотіли і вам передати цей список із п’яти осіб, які є громадянами Австралії, для реагування та жорстких дій", – зазначив Аваков.