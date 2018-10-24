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      Громадяни Австралії воювали на боці проросійських бойовиків на Донбасі, – Аваков

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      Арсен Аваков в Австралії
      Арсен Аваков в Австралії / mvs.gov.ua

      Міністерство внутрішніх справ України виявило п'ятьох громадян Австралії, які воювали на боці бойовиків на окупованому Донбасі.

      Про це повідомляє прес-служба МВС, цитуючи слова Арсена Авакова під час робочої поїздки до Австралії. 

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      "Україна – перший полігон, де Росія випробовує свої гібридні технології, і ми маємо великий досвід, як від них відбиватися. У цьому конфлікті є і "шукачі пригод" із Австралії, які увійшли до складу незаконних збройних формувань", – заявив Аваков.

      За словами міністра, ці громадяни можуть бути небезпечними не лише для України, а й для Австралії, тому що можуть шкодити національній безпеці на користь агресивним діям РФ.

      "За цим напрямком ми співпрацюємо із Італією і Великою Британією, тому ми б хотіли і вам передати цей список із п’яти осіб, які є громадянами Австралії, для реагування та жорстких дій", – зазначив Аваков.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Австралія Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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