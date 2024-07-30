Сейчас европеец судится с министерством обороны, поскольку разорвать контракт с россиянами оказалось не так просто. Историю датчанина рассказали российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Датчанин подал в суд из-за отправки на войну

Гражданин Дании переехал в Россию летом 2023 года. В октябре срок пребывания закончился, а с продлением документов возникли проблемы.

После этого датчанину посоветовали заключить контракт с Минобороны, чтобы остаться в стране. Мужчина согласился, ведь якобы хотел быть военным, однако воевать не собирался. В конце концов он неожиданно для себя оказался на востоке Украины, на оккупированной россиянами территории Луганской области.

Мужчина находится в подразделении, который занимается беспилотниками и дронами. Датчанин ожидаемо жалуется, что служить ему не нравится. Он также недоволен своими соседями по блиндажу – выходцами из Южной Азии. По словам датчанина, они "заставляют пить водку".

По словам адвоката, Мадс (имя героя изменили, – 24 Канал) – единственный датчанин в ВС России. Теперь он очень надеется, что его историю заметят в посольстве Дании, помогут выиграть суд с минобороны и вернут домой,

– пишут журналисты

Весной 2024 года датчанин подал иск к минобороны России и попросил признать контракт недействительным. Иностранец ссылался на то, что якобы не понимал, что именно подписывает, ведь текст конкракта был на русском.