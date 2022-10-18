Один гражданин страны-оккупантки опубликовал в социальных сетях пост с призывом о присоединении территорий Турции к России. Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах, поскольку сам неадекватный мужчина сообщение уже удалил.

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Россия "вправе" посягать на территории Турции

Представитель нации мародеров и террористов в сети распространил сообщение, в котором в истерической форме заявил о финансировании Кремлем Турции. Он написал многое о том, что Путин вложил деньги в развитие страны, поэтому, мол, пора Эрдогану передать ему территории своего государства.

К сожалению, неизвестно, дали ли мужчине направление к психиатру, однако из Турции его прямо-таки выбросили. Произошло это в течение суток. Более того, власти страны попросили уехать всех, кому понравилось сообщение неадекватного россиянина.

Самого скандального текста уже нет. Однако сама ситуация свидетельствует, что с россиянами никто носиться в мире не будет. Вооруженные Силы продолжают ликвидировать оккупантов на поле боя, а страны-союзницы сразу расправляются с проявлениями шовинизма "великого русского народа".

Гражданам России несладко из-за войны

Бессмысленно жителям России надеяться на любезность в других странах мира, если у себя дома их притесняют законно избранные власти. К примеру, недавно полиция в Санкт-Петербурге устраивала целую погоню за мужчиной, который не хотел мобилизовываться и умирать в Украине. "Бедолаха" убегал изо всех сил, потому что надеялся спасти свою жизнь.

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Еще больше не повезло военнослужащим государства-террористки. Во "второй армии мира" даже нет достаточного количества бронежилетов. Поэтому "мобики" вынуждены сами покупать себе всю необходимую амуницию. Производители и продавцы бронежилетов, как известно, "своих бросают", поэтому поднимают цены в несколько раз на критически важные на фронте доспехи.

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