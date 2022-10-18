Один громадянин країни-окупантки опублікував у соціальних мережах пост зі закликом про приєднання територій Туреччини до Росії. Про це повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах, оскільки сам неадекватний чоловік допис уже видалив.

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Росія "має право" зазіхати на території Туреччини

Представник нації мародерів та терористів у мережі поширив допис, у якому в істеричній формі заявив про фінансування Кремлем Туреччини. Він написав багато про те, що Путін вклав гроші у розвиток країни, тому, мовляв, час Ердогану передати йому території своєї держави.

На жаль, невідомо, чи дали чоловіку направлення до психіатра, однак з Туреччини його просто-таки викинули. Відбулося це протягом доби. Ба більше, у владі країни попросили виїхати всіх, хто вподобав допис неадекватного росіянина.

Самого скандального тексту уже немає. Проте сама ситуація засвідчує, що з росіянами ніхто панькатись у світі не буде. Збройні Сили продовжують ліквідовувати окупантів на полі бою, а країни-союзниці одразу розправляються з проявами шовінізму "вєлікого руского народа".

Громадянам Росії несолодко через війну

Безглуздо жителям Росії сподіватися на люб'язність в інших країнах світу, якщо в себе вдома їх утискає законно обрана влада. Наприклад, нещодавно поліція у Санкт-Петербурзі влаштовувала цілу погоню за чоловіком, що не хотів мобілізовуватись та помирати в Україні. "Бідолаха" тікав чимдуж, бо сподівався врятувати своє життя.

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Ще більш не пощастило військовослужбовцям держави-терористки. У "другій армії світу" навіть немає достатньої кількості бронежилетів. Тому "мобіки" змушені самі купувати собі всю необхідну амуніцію. Виробники та продавці бронежилетів, як відомо, "своїх кидають", тому підіймають ціни у декілька разів на критично важливі на фронті обладунки.

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