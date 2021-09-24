Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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Вчера (23 сентября – 24 канал) в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы, который на автомобиле следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев-Подольский", запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля,
– говорится в сообщении.
За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд на территорию нашего государства.
Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту / Фото ГПСУ
Декоммунизация в Украине: коротко
- Верховная Рада 9 апреля 2015 года одобрила пакет законов, предусматривающих декоммунизацию.
- Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года запретил деятельность Коммунистической партии Украины.
- Улицы в Украине действительно начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.