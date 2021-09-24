Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також Угорського депутата з "гуманітаркою" не впустили в Україну: в чому причина

Учора (23 вересня – 24 канал) на Вінниччині прикордонники виявили у громадянина Молдови, який автомобілем прямував з України через пункт пропуску "Могилів-Подільський", заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку. Іноземець стрічкою прикрасив передню панель автомобіля,

– йдеться у повідомленні.

За порушення законодавства України на іноземця склали протокол про адміністративне правопорушення та на три роки заборонили в'їзд на територію нашої держави.

Громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку / Фото ДПСУ

Зверніть увагу! Згідно зі законом про декомунізацію, георгієвська стрічка визначається як радянська символіка та заборонена в Україні.

Декомунізація в Україні: коротко