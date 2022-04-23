Роман работает военным санинструктором. У него также есть боевой опыт – в 2015 – 16 годах воевал на Донбассе.
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Первая повестка пришла к Роману Кривдик еще в 2014 году. Именно тогда у него еще и родился ребенок. Мужчина пошел в военкомат, но его отпустили. Впрочем, уже через год Романа призвали в ВСУ – он пошел выполнять боевые задания возле Авдеевки.
Подготовка – важнейший этап для военного
Сейчас Роман служит в одном из подразделений Нацгвардии, где всячески помогает недавно мобилизованным гражданам. По его словам, сейчас на территории Украины идет битва цивилизаций. С одной стороны – тоталитаризм, с другой – демократия и свобода.
Хотя Роман не собирался связывать свою жизнь с войском, он понимает, что сейчас нужно помочь стране выстоять против врага.
Военный Роман Кривдик / Фото Нацгвардия
Я гуманитарий по складу ума, поэтому связывать свою жизнь с войском я никогда не хотел. Но когда в твой дом ворвался враг и намерен убивать твоих соотечественников, уничтожить страну, то у нормального мужчины двух мыслей быть не может. Поэтому я снова взял в руки оружие,
– говорит Роман Кривдик.
Военный уверен, что Украина обязательно победит.
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