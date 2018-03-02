Гражданский министр обороны в современных украинских реалиях – это "декорация", – эксперт

Идея поставить во главе общественного контроля за деятельностью Вооруженных Сил министра обороны из числа гражданских лиц не сработает в современной Украине.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "24" военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Президентский законопроект о национальной безопасности имеет целью переформатирование армии в общеевропейский, натовский формат, когда руководителем Вооруженных Сил Украины будет гражданское лицо, которое должно олицетворять контроль со стороны общества за деятельностью Вооруженных Сил, напомнил эксперт.

Это красиво в странах Запада, где есть развитая демократия, и все институты выступают в роли контроля за деятельностью ВС и делают невозможной, в первую очередь, коррупционную составляющую. А в украинских реалиях это самая больная тема. Потому что есть вопросы материально-технического обеспечения ВСУ, которые стали уже "святой коррупционной коровой",

– заметил Снегирев.

Он пояснил: еще в 2011 году странами Запада нам было выделено 30 миллионов долларов на проведение институциональных реформ, в том числе – и Вооруженных Сил. Речь шла как раз о контроле над материально-техническим обеспечением ВСУ и введении понятия "контроль со стороны общественности". Прошло 8 лет. 30 миллионов, понятно, украл режим Януковича.

"Но что изменилось сейчас? Они ввели гражданских лиц в виде советника Президента господина Бирюкова. Еще в 2015 году Бирюков за деньги благотворительного фонда "Крылья Феникса" якобы восстановил АН-26, который передали ВСУ, все было красиво. А уже в 2017 году ВСУ, в частности, военная часть 0215 города Винницы объявила тендер на ремонт того самого самолета на сумму 52 миллиона гривен", – отметил эксперт.

Вопрос – куда делись деньги, которые собирала вся страна, для благотворительного фонда, и был ли ремонт? Это наглядное свидетельство того, что контроль материально-технических закупок для Вооруженных Сил со стороны общества дискредитирован,

– констатировал Снегирев.

В условиях "тоталитарно-коррупционного государства", по словам эксперта, должность гражданского министра обороны будет выглядеть как декорация: назначат человека из ближайшего пула президента, подконтрольного, который будет отчитываться не перед обществом, а перед людьми, которые его назначили, перед финансово-олигархическими группами. На Министерство обороны направляется примерно 5% ВВП, и эта цифра будет расти. К контролю этого финансового потока, убежден Снегирев, общество они не допустят. Но для стран Запада отчитаются: вот, мы приняли закон о национальной обороне, привели Вооруженные Силы к образцу НАТО, у нас есть даже гражданский министр обороны. Который фактически не будет выполнять ни функциональные, ни политические требования, на него возложенные.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект Закона "О национальной безопасности Украины". В частности, глава государства предлагает назначать министра обороны и его заместителей из числа гражданских лиц.

Читайте подробнее о президентском законопроекте: (Не)публичный контроль и стандарты НАТО: что стоит знать о новом законе о нацбезопасности