Гребли плов руками: в Таджикистане люди устроили драку из-за еды

В Душанбе 10 ноября на фестивале "Оши палав" толпа людей набросилась на казан, в котором лучшие повара сварили самый большой в истории города плов. Этот момент зафиксировали на видео и распространили в соцсетях.

Об этом сообщает "Радио Озоди".

Отметим, что 7 известных поваров Душанбе для приготовления плова использовали 250 килограммов риса, 200 килограммов мяса, 35 килограммов моркови, 90 литров масла, 1 килограмм зиры и 5 килограммов изюма. Блюдо получилось весом 1 тонну.

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По словам очевидцев, после того как высокопоставленные гости покинули фестиваль, десятки людей набросилась на казан с пловом. Люди начали накладывать плов во все, что оказалось у них под рукой. Дошло даже до того, что блюдо гребли руками.