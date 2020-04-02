16:40
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Греческая церковь не переносила Пасху: что означает решение синода

      - Читати новину українською
      Синод провели в режиме видеоконференции / orthodoxtimes.com

      В СМИ появилась информация, что Священный Синод Элладской церкви решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая. Такие беспрецедентные действия в истории религии якобы связанные с распространением коронавируса в мире.

      Недавно несколько изданий опубликовали такую ​​информацию со ссылкой на греческий сайт Сerkvarium. Пояснения о том, что на самом деле принял Синод, опубликовал на своей странице в фейсбуке представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

      Это важно Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить кулич во время карантина

      О переносе даты празднования Пасхи, которое к слову, рассчитывается по соотношению лунного и солнечного календарей, в Греции речь не идет. Решение Синода заключается в том, что общее и открытое для всех богослужение проведут в ночь с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы, объясняет Заря.

      Какова ситуация с коронавирусом в Греции? По состоянию на 2 апреля зафиксировано 1 415 заражений, 52 человека умерли.

      Службу на Пасху в Греции таки проведут, однако из-за сурового карантина верующие не смогут принять в ней участие так, как обычно.

      В Украине планируют ввести план "Пасха онлайн"

      • 25 марта, после продолжения во всей Украине карантина и введения чрезвычайной ситуации, состоялось совещание президента Зеленского с главами церквей.
      • Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.
      • На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
      • Существует также договоренность Офиса Президента с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Греция Пасха Религия
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
      Лікування 166104
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
      Лікування 140820
      сегодня , 12:52 Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человек
      Новини України 3863
      сегодня , 12:38 Украинка, которая обслуживала больных коронавирусом в Италии, скрыла это на границе
      Новини України 3429
      сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 204819
      сегодня , 12:00 Смертельный отдых в Крыму
      Блоги 5626
      сегодня , 10:45 Венедиктова представила своего нового заместителя: им стал Игорь Мустеца из Черновцов
      Новини України 4523
      сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 500749
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:38 Новости о коронавирусе 2 апреля: 600 могил в Днепре, на Филиппинах будут стрелять в нарушителей
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      Залиште відгук