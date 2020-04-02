Греческая церковь не переносила Пасху: что означает решение синода
В СМИ появилась информация, что Священный Синод Элладской церкви решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая. Такие беспрецедентные действия в истории религии якобы связанные с распространением коронавируса в мире.
Недавно несколько изданий опубликовали такую информацию со ссылкой на греческий сайт Сerkvarium. Пояснения о том, что на самом деле принял Синод, опубликовал на своей странице в фейсбуке представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.
Это важно Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить кулич во время карантина
О переносе даты празднования Пасхи, которое к слову, рассчитывается по соотношению лунного и солнечного календарей, в Греции речь не идет. Решение Синода заключается в том, что общее и открытое для всех богослужение проведут в ночь с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы, объясняет Заря.
Какова ситуация с коронавирусом в Греции? По состоянию на 2 апреля зафиксировано 1 415 заражений, 52 человека умерли.
Службу на Пасху в Греции таки проведут, однако из-за сурового карантина верующие не смогут принять в ней участие так, как обычно.
В Украине планируют ввести план "Пасха онлайн"
- 25 марта, после продолжения во всей Украине карантина и введения чрезвычайной ситуации, состоялось совещание президента Зеленского с главами церквей.
- Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.
- На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
- Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
- Существует также договоренность Офиса Президента с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.
Читайте также
-
В ГБР снова говорят, что хотят отмены закона об амнистии майдановцевсегодня , 15:03
-
Двое мужчин шли на "самоизоляцию" в зону отчуждениясегодня , 12:26
-
Китай обманывал весь мирсегодня , 15:35
-
После публикаций "пленок Ермака" Леросу начали угрожать, – адвокатсегодня , 11:36
-
Президент Филиппин позволил полиции стрелять в нарушителей карантинасегодня , 13:09
-
Какова реальная ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе: комментарий экспертасегодня , 11:16