Греческая церковь не переносила Пасху: что означает решение синода

В СМИ появилась информация, что Священный Синод Элладской церкви решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая. Такие беспрецедентные действия в истории религии якобы связанные с распространением коронавируса в мире.

Недавно несколько изданий опубликовали такую ​​информацию со ссылкой на греческий сайт Сerkvarium. Пояснения о том, что на самом деле принял Синод, опубликовал на своей странице в фейсбуке представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

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О переносе даты празднования Пасхи, которое к слову, рассчитывается по соотношению лунного и солнечного календарей, в Греции речь не идет. Решение Синода заключается в том, что общее и открытое для всех богослужение проведут в ночь с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы, объясняет Заря.

Какова ситуация с коронавирусом в Греции? По состоянию на 2 апреля зафиксировано 1 415 заражений, 52 человека умерли.

Службу на Пасху в Греции таки проведут, однако из-за сурового карантина верующие не смогут принять в ней участие так, как обычно.

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