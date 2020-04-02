Грецька церква не переносила Великдень: що означає рішення синоду
У ЗМІ з'явилася інформація, що Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня. Такі безпрецедентні дії в історії релігії нібито пов'язані із поширенням коронавірусу у світі.
Напередодні декілька видань оприлюднили таку інформацію з посиланням на грецький сайт Сerkvarium. Пояснення про те, що насправді ухвалив Синод, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.
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Про перенесення дати святкування Великодня, яке до слова, вираховується за співвідношенням місячного і сонячного календарів, у Греції не йдеться. Рішення Синоду полягає у тому, що загальне і відкрите для всіх богослужіння проведуть вночі з 26 на 27 травня за чином Великодньої служби, пояснює Зоря.
Яка ситуація з коронавірусом у Греції? Станом на 2 квітня зафіксовано 1415 інфікувань, 52 людини померли.
Службу на Великдень у Греції таки проведуть, однак через суворі карантинні обмеження віряни не зможуть взяти у ній участь так, як зазвичай.
В Україні планують запровадити план "Великдень онлайн"
- 25 березня, опісля продовження в усій Україні карантину та запровадження надзвичайної ситуації, відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.
- Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції.
- На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
- Парафіянам мають роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
- Існує також домовленість Офісу Президента з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню коронавірусу.
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