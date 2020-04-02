Грецька церква не переносила Великдень: що означає рішення синоду

У ЗМІ з'явилася інформація, що Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня. Такі безпрецедентні дії в історії релігії нібито пов'язані із поширенням коронавірусу у світі.

Напередодні декілька видань оприлюднили таку інформацію з посиланням на грецький сайт Сerkvarium. Пояснення про те, що насправді ухвалив Синод, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

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Про перенесення дати святкування Великодня, яке до слова, вираховується за співвідношенням місячного і сонячного календарів, у Греції не йдеться. Рішення Синоду полягає у тому, що загальне і відкрите для всіх богослужіння проведуть вночі з 26 на 27 травня за чином Великодньої служби, пояснює Зоря.

Яка ситуація з коронавірусом у Греції? Станом на 2 квітня зафіксовано 1415 інфікувань, 52 людини померли.

Службу на Великдень у Греції таки проведуть, однак через суворі карантинні обмеження віряни не зможуть взяти у ній участь так, як зазвичай.

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