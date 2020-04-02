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      Грецька церква не переносила Великдень: що означає рішення синоду

      - Читать новость на русском
      Синод провели у режимі відеоконференції / orthodoxtimes.com

      У ЗМІ з'явилася інформація, що Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня. Такі безпрецедентні дії в історії релігії нібито пов'язані із поширенням коронавірусу у світі.

      Напередодні декілька видань оприлюднили таку інформацію з посиланням на грецький сайт Сerkvarium. Пояснення про те, що насправді ухвалив Синод, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

      Це важливо Великдень вдома: Зеленський розповів, як українці святитимуть паску під час карантину

      Про перенесення дати святкування Великодня, яке до слова, вираховується за співвідношенням місячного і сонячного календарів, у Греції не йдеться. Рішення Синоду полягає у тому, що загальне і відкрите для всіх богослужіння проведуть вночі з 26 на 27 травня за чином Великодньої служби, пояснює Зоря.

      Яка ситуація з коронавірусом у Греції? Станом на 2 квітня зафіксовано 1415 інфікувань, 52 людини померли

      Службу на Великдень у Греції таки проведуть, однак через суворі карантинні обмеження віряни не зможуть взяти у ній участь так, як зазвичай.

      В Україні планують запровадити план "Великдень онлайн"

      • 25 березня, опісля продовження в усій Україні карантину та запровадження надзвичайної ситуації, відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.
      • Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції.
      • На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
      • Парафіянам мають роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
      • Існує також домовленість Офісу Президента з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню коронавірусу.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Греція Великдень Релігія
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