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      Греческий Акрополь из-за решетки: политзаключенный Сущенко прислал из колонии новый рисунок

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      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото из открытых источников

      Украинский журналист и политзаключенный Роман Сущенко прислал очередной рисунок из неволи. Так, в российской колонии в Кировской области, где россияне удерживают обвиняемого в шпионаже украинца, он нарисовал пейзаж с греческим Акрополем.

      Рисунок политзаключенный выполнил с помощью чая и луковой шелухи. Такую же технику он использовал, когда его удерживали в московском СИЗО "Лефортово", передает Укринформ.

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      Дело в том, что у пленника Кремля почти закончились краски и другие художественные материалы. А вот переданную украинцу бандероль не спешат отдавать.

      Роман Сущенко малюнок політв'язень
      На обратной стороне рисунка указано: "Роман Сущенко. 2019. Греция. Акрополь. Бумага, шариковая ручка, акварель, чай, шелуха лука"

      Отметим, что с 4 апреля в Киеве проходит выставка работ, на которой представлены рисунки Романа Сущенко, сделанные в российском плену. Пленник Кремля передал уже множество рисунков из-за решетки. В частности, на некоторых изображены Андреевский спуск, собор Святой Софии, панорама Львова и Парижа и тому подобное.

      Выставка, на которой, кроме работ Сущенко, представлены картины художников Александра Дорошенко и Сергея Позняка, продлится до 28 апреля. Экспозиция размещена в Киевской городской администрации.

      Что известно о Романе Сущенко?
      Это - украинский журналист и политзаключенный.

      30 сентября 2016 был задержан и арестован в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины.

      Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховным судом РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенного в Кировской области России.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Исскусство Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
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