Греческий Акрополь из-за решетки: политзаключенный Сущенко прислал из колонии новый рисунок

Украинский журналист и политзаключенный Роман Сущенко прислал очередной рисунок из неволи. Так, в российской колонии в Кировской области, где россияне удерживают обвиняемого в шпионаже украинца, он нарисовал пейзаж с греческим Акрополем.

Рисунок политзаключенный выполнил с помощью чая и луковой шелухи. Такую же технику он использовал, когда его удерживали в московском СИЗО "Лефортово", передает Укринформ.

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Дело в том, что у пленника Кремля почти закончились краски и другие художественные материалы. А вот переданную украинцу бандероль не спешат отдавать.



На обратной стороне рисунка указано: "Роман Сущенко. 2019. Греция. Акрополь. Бумага, шариковая ручка, акварель, чай, шелуха лука"

Отметим, что с 4 апреля в Киеве проходит выставка работ, на которой представлены рисунки Романа Сущенко, сделанные в российском плену. Пленник Кремля передал уже множество рисунков из-за решетки. В частности, на некоторых изображены Андреевский спуск, собор Святой Софии, панорама Львова и Парижа и тому подобное.

Выставка, на которой, кроме работ Сущенко, представлены картины художников Александра Дорошенко и Сергея Позняка, продлится до 28 апреля. Экспозиция размещена в Киевской городской администрации.

Что известно о Романе Сущенко?

Это - украинский журналист и политзаключенный.



30 сентября 2016 был задержан и арестован в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины.



Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховным судом РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенного в Кировской области России.