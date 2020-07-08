В Греции в аэропорту задержали еще одну украинку
Еще одна украинка пыталась попасть в Грецию на отдых. ее тоже задержали в аэропорту и не пропустили в страну. Ее ожидает возвращение в Украину.
Украинка прилетела одним из двух рейсов из Киева в Афины. Она оказалась единственной пассажиркой, которая не имела права на пересечение границы со страной ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова посла Украины в Греции Сергея Шутенко.
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"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, имеем лишь одну гражданку, которая не прислушалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину", – заявил посол.
Он отметил, что ситуация с 17 украинцами, которые прибыли в Грецию на отдых, заставила украинских консулов дежурить в аэропорту. Все из-за опасения, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию.
Задержание украинских туристов в Греции: главное
- 4 июля в Грецию прибыла группа украинских туристов из Киева – 17 человек. Среди них двое детей. Однако их задержали в аэропорту Афин. Украинцев поместили в изоляторе полиции на территории аэропорта.
- Украинцев не пропустили в страну, ведь ЕС не дал разрешение на въезд для граждан Украины. При этом этот случай с 17-ю украинскими туристами стал не первым в Греции.
- Впоследствии одну украинку таки пропустили – она студентка, которая направлялась на учебу во Францию.
- Через трое суток пропустили еще трех украинцев, у которых целью путешествия был бизнес.
- Вечером 7 июля двумя рейсами украинцев, которые остались, отправили в Киев.