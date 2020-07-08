Еще одна украинка пыталась попасть в Грецию на отдых. ее тоже задержали в аэропорту и не пропустили в страну. Ее ожидает возвращение в Украину.

Украинка прилетела одним из двух рейсов из Киева в Афины. Она оказалась единственной пассажиркой, которая не имела права на пересечение границы со страной ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова посла Украины в Греции Сергея Шутенко.

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"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, имеем лишь одну гражданку, которая не прислушалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину", – заявил посол.

Он отметил, что ситуация с 17 украинцами, которые прибыли в Грецию на отдых, заставила украинских консулов дежурить в аэропорту. Все из-за опасения, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию.

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