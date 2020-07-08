Ще одна українка намагалася потрапити до Греції на відпочинок. її теж затримали в аеропорті та не пропустили в країну. Її очікує повернення до України.

Українка прилетіла одним з двох рейсів з Києва до Афін. Вона виявилася єдиною пасажиркою, яка не мала право на перетин кордону з країною ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на слова посла України у Греції Сергія Шутенка.

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"З двох рейсів, які прибули у вівторок до Афін, маємо лише одну громадянку, яка не дослухалася рекомендацій і полетіла до Греції з туристичною метою. Її, звісно, не пустили, і зараз вона, так само як і попередня група, чекає в аеропорту на повернення в Україну", – заявив посол.

Він відзначив, що після ситуації з 17 українцями, які прибули до Греції на відпочинок, змусила українських консулів чергували в аеропорту. Все через побоювання, що на нових рейсах з України знову будуть громадяни, які наразі не мають права в’їзду до Греції.

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