В Греції в аеропорту затримали ще одну українку
Ще одна українка намагалася потрапити до Греції на відпочинок. її теж затримали в аеропорті та не пропустили в країну. Її очікує повернення до України.
Українка прилетіла одним з двох рейсів з Києва до Афін. Вона виявилася єдиною пасажиркою, яка не мала право на перетин кордону з країною ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на слова посла України у Греції Сергія Шутенка.
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"З двох рейсів, які прибули у вівторок до Афін, маємо лише одну громадянку, яка не дослухалася рекомендацій і полетіла до Греції з туристичною метою. Її, звісно, не пустили, і зараз вона, так само як і попередня група, чекає в аеропорту на повернення в Україну", – заявив посол.
Він відзначив, що після ситуації з 17 українцями, які прибули до Греції на відпочинок, змусила українських консулів чергували в аеропорту. Все через побоювання, що на нових рейсах з України знову будуть громадяни, які наразі не мають права в’їзду до Греції.
Затримання українських туристів в Греції: головне
- 4 липня до Греції прибула група українських туристів з Києва – 17 осіб. Серед них двоє дітей. Однак їх затримали в аеропорту Афін. Українців помістили в ізоляторі поліції на території аеропорту.
- Українців не пропустили до країни, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд для громадян України. При цьому цей випадок із 17-ма українськими туристами став не першим у Греції.
- Згодом одну українку таки пропустили – вона студентка, яка направлялася на навчання до Франції.
- Через три доби пропустили ще трьох українців, в яких метою подорожі був бізнес.
- Ввечері 7 липня двома рейсами українців, які залишилися, відправили до Києва.