Локдаун под палящим солнцем: в Греции в январе аномальная жара – фото
В Греции на выходных воздух прогрелся до аномальной для января температуры. В Афинах столбики термометров поднялись до показателя +23, а на солнце зафиксировали даже +31.
Полиция следит за соблюдением условий локдауна
Люди решили воспользоваться такими капризами погоды и массово отправились на пляжи. Смельчаки даже купались в море. Об этом информирует Ekathimerini.
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Это не нормально. Это время года должно быть холодным. С другой стороны, люди закрыты дома и хотят куда-то пойти развеяться,
– сказал местный житель Кириякос Питулис.
Между тем, у полицейских работы стало больше. Правоохранителям приходится контролировать, чтобы люди соблюдали дистанцию и не создавали толпу.
Прогулки на пляжах и в парках не запрещены
Отметим, что в Греции сейчас продолжается локдаун. Строгие карантинные ограничения продлили минимум до 18 января. В общественных местах масочный режим обязателен. Тем не менее, прогулки в парках и на пляжах – разрешены.
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