В Греции на выходных воздух прогрелся до аномальной для января температуры. В Афинах столбики термометров поднялись до показателя +23, а на солнце зафиксировали даже +31.

Полиция следит за соблюдением условий локдауна

Люди решили воспользоваться такими капризами погоды и массово отправились на пляжи. Смельчаки даже купались в море. Об этом информирует Ekathimerini.

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Это не нормально. Это время года должно быть холодным. С другой стороны, люди закрыты дома и хотят куда-то пойти развеяться,

– сказал местный житель Кириякос Питулис.

Между тем, у полицейских работы стало больше. Правоохранителям приходится контролировать, чтобы люди соблюдали дистанцию и не создавали толпу.

Прогулки на пляжах и в парках не запрещены

Отметим, что в Греции сейчас продолжается локдаун. Строгие карантинные ограничения продлили минимум до 18 января. В общественных местах масочный режим обязателен. Тем не менее, прогулки в парках и на пляжах – разрешены.

Интересно! Согласно данным Национальной обсерватории Афин, за последние несколько десятилетий такие температурные показатели в январе фиксировали дважды – в 1987 и 2010 годах.

Greeks head to beaches and public parks as rare January heat wave offers respite from #coronavirus lockdown that has thrown life across #Europe into disarray#Greece #COVID19 pic.twitter.com/pwV65AFNIX — DD India (@DDIndialive) January 10, 2021

While other parts of Europe are freezing, Greece gets a rare January heat wave! https://t.co/XgtYq6vZlg — Majorca Daily (@MajorcaDaily) January 11, 2021