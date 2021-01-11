У Греції на вихідних повітря прогрілось до аномальної для січня температури. У Афінах стовпчики термометрів піднялись до показника +23, а на сонці зафіксували навіть +31.

Поліція стежить за дотриманням умов локдауну

Люди вирішили скористатись такими примхами погоди і масово вирушили на пляжі. Сміливці навіть купались у морі. Про це інформує Ekathimerini.

До теми Греція знову продовжила локдаун: доки триватимуть обмеження

Це не нормально. Ця пора року має бути холодною. З іншого боку, люди зачинені вдома і хочуть десь піти розвіятись,

– сказав місцевий житель Кіріякос Пітуліс.

Тим часом, у поліцейських роботи побільшало. Правоохоронцям доводиться контролювати, аби люди дотримувались дистанції та не створювали натовп.

Прогулянки у пляжах та у парках не заборонені

Зазначимо, що у Греції наразі триває локдаун. Суворі карантинні обмеження продовжили щонайменше до 18 січня. У громадських місцях масковий режим – обов'язковий. Проте, прогулянки у парках та на пляжах – дозволені.

Цікаво! Згідно з даними Національної обсерваторії Афін, за останні кілька десятиліть такі температурні показники у січні фіксували двічі – у 1987 та 2010 роках.

Greeks head to beaches and public parks as rare January heat wave offers respite from #coronavirus lockdown that has thrown life across #Europe into disarray#Greece #COVID19 pic.twitter.com/pwV65AFNIX — DD India (@DDIndialive) January 10, 2021

While other parts of Europe are freezing, Greece gets a rare January heat wave! https://t.co/XgtYq6vZlg — Majorca Daily (@MajorcaDaily) January 11, 2021