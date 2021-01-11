Локдаун під палючим сонцем: у Греції у січні аномальна спека – фото
У Греції на вихідних повітря прогрілось до аномальної для січня температури. У Афінах стовпчики термометрів піднялись до показника +23, а на сонці зафіксували навіть +31.
Поліція стежить за дотриманням умов локдауну
Люди вирішили скористатись такими примхами погоди і масово вирушили на пляжі. Сміливці навіть купались у морі. Про це інформує Ekathimerini.
До теми Греція знову продовжила локдаун: доки триватимуть обмеження
Це не нормально. Ця пора року має бути холодною. З іншого боку, люди зачинені вдома і хочуть десь піти розвіятись,
– сказав місцевий житель Кіріякос Пітуліс.
Тим часом, у поліцейських роботи побільшало. Правоохоронцям доводиться контролювати, аби люди дотримувались дистанції та не створювали натовп.
Прогулянки у пляжах та у парках не заборонені
Зазначимо, що у Греції наразі триває локдаун. Суворі карантинні обмеження продовжили щонайменше до 18 січня. У громадських місцях масковий режим – обов'язковий. Проте, прогулянки у парках та на пляжах – дозволені.
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