В Минздраве подчеркнули, что были вынуждены пойти на крайние меры из-за переутомления медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Важно На Афоне – вспышка COVID-19: патриарх Варфоломей перенес свой визит и призвал вакцинироваться

Сотрудники полиции передали врачам соответствующие документы, которые обязывают их явиться в больницы.

Правительство в Афинах приняло решение накануне. Адвокаты заявили, что тем, кто откажется, грозит до 3 лет тюрьмы,

– говорится в сообщении.

COVID-больницы в Греции переполнены

В последние недели, особенно в Северной Греции, больницы были сильно переполнены больными коронавирусом. Власти Афин в начале ноября призвали частных врачей добровольно поступить на службу.

По данным ассоциаций врачей, греческой системе здравоохранения необходимо по меньшей мере 150 дополнительных сотрудников, чтобы справиться с пандемией.

Новые карантинные ограничения в Греции

С 22 ноября начнут действовать новые ограничения для непривитых граждан Греции. Люди без прививки против COVID-19 не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста.

Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы. Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до 7 месяцев. По истечении этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку.