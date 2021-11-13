Греческая газета сообщает, что он посещает страну в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью и другими органами по случаю 30-летия его восшествия на престол.
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В то же время отмечается, что визит патриарха в Афон все же состоится, но несколько позже – с 20 по 25 ноября. В свою очередь Варфоломей призвал людей прививаться от COVID-19.
Этим решением Вселенский патриарх хочет подчеркнуть необходимость вакцинации против коронавируса и соблюдения мер безопасности как единого безопасного способа преодоления смертельной пандемии,
– добавили во Вселенском патриархате.
Ситуация с коронавирусом в Греции
- заболели – 828 032 человека;
- выздоровели – 731 135 граждан;
- умерли – 16 686 пациентов.