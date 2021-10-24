Известно, что его госпитализировали 24 октября, в воскресенье. Об этом сообщила греческая православная церковь в США.

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Варфоломея доставили в больницу из-за плохого самочувствия

Варфоломея госпитализировали в воскресенье, 24 октября, в Вашингтоне во второй день запланированного визита в США,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что перед отправкой на службу в собор Святой Софии патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. В частности это произошло из-за длительного перелета в США и очень загруженного графика. Именно поэтому его врач посоветовал патриарху отдохнуть.

Варфоломея должны были доставить в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.

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