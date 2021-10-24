Известно, что его госпитализировали 24 октября, в воскресенье. Об этом сообщила греческая православная церковь в США.
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Варфоломея доставили в больницу из-за плохого самочувствия
Варфоломея госпитализировали в воскресенье, 24 октября, в Вашингтоне во второй день запланированного визита в США,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что перед отправкой на службу в собор Святой Софии патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. В частности это произошло из-за длительного перелета в США и очень загруженного графика. Именно поэтому его врач посоветовал патриарху отдохнуть.
Варфоломея должны были доставить в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.
Последние новости о патриархе Варфоломее
- Патриарху Варфоломею 81 год, он вселенский патриарх с ноября 1991 года.
- Летом 2021 года Варфоломей был с официальным визитом в Украине. Вселенский Патриарх прибыл накануне празднования Дня Независимости и покинул страну 25 августа.
- Тогда пресс-секретарь ПЦУ рассказывал, что за 4 суток пребывания в Украине Патриарх Варфоломей провел 30 мероприятий – от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии. То есть – 7 – 8 мероприятий в день.
- Варфоломей встречался с Владимиром Зеленским. Также в Михайловском соборе прошла благодарственная молитва с Варфоломеем.
- Кроме того, на территории возле Софийского собора в Киеве Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Это первый визит патриарха в Украину после получения томоса.