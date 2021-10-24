Наразі відомо, що його госпіталізували 24 жовтня, у неділю. Про це повідомила грецька православна церква у США.
До теми Вселенський Патріарх Варфоломій благословив українців та покинув Україну
Варфоломія доправили в лікарню через погане самопочуття
Варфоломія госпіталізували в неділю, 24 жовтня, у Вашингтоні у другий день запланованого візиту до США,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що перед відправленням на службу в собор Святої Софії патріарх Варфоломій почував себе погано. Зокрема це трапилось через тривалий переліт до США та дуже завантажений графік. Саме тому його лікар порадив патріарху відпочити.
Варфоломія мали доправити в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. У медзакладі за патріархом будуть спостерігати лікарі.
Останні новини про патріарха Варфоломія
- Патріарху Варфоломію 81 рік, він вселенський патріарх з листопада 1991 року.
- Влітку 2021 року Варфоломій був з офіційним візитом в Україні. Вселенський Патріарх прибув напередодні святкування Дня Незалежності та покинув країну 25 серпня.
- Тоді прессекретар ПЦУ розповідав, що за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто – 7 – 8 заходів на день.
- Варфоломій зустрічався з Володимиром Зеленським. Також у Михайлівському соборі пройшла подячна молитва з Варфоломієм.
- Окрім того, на території біля Софійського собору в Києві Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній разом відслужили літургію. Це перший візит патріарха в Україну після здобуття томосу.