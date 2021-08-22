Як відбувалося Богослужіння

Для проведення літургії спорудили сцену. На ній стояли Варфоломій, Епіфаній та ще близько 50 священників.

До теми У Михайлівському соборі пройшла подячна молитва з Варфоломієм: теплі фото

Служба тривала близько 3 годин. На неї приїхали віряни з усієї країни. Так, серед присутніх був мер Львова Андрій Садовий, п'ятий президент Петро Порошенко та його дружина Марина.

Вхід на територію Софії Київської був вільним. Однак правоохоронці пропускали людей за принципом – одна людина виходить, інша – заходить.

Глава Православної церкви України подякував Вселенському патріарху за надання томосу. Водночас Варфоломій закликав УПЦ МП повернутися "до спілкування"

Дивіться відео літургії за участі Епіфанія та Варфоломія:

Зверніть увагу! Патріарх прибув в Україну 20 серпня. Зустрів його прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Після того у священнослужителя відбулася розмова з президентом Володимиром Зеленським.



Варфоломій візьме участь в урочистостях з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.