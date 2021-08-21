Крім того, Варфоломій 20 серпня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Важливо Президент Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Молитва почалася у Михайлівському Золотоверхому соборі о 10 годині ранку. У ній взяли участь духовенство та віряни, до події також долучився третій президент Віктор Ющенко.
Перед молитвою патріарх Варфоломій вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та жертв Голодомору. Вселенський патріарх був у супроводі глави ПЦУ митрополита Епіфанія.
Подячна молитва за участю Варфоломія / Фото "Української правди"
Додамо, що Вселенський патріарх Варфоломій 20 серпня прибув із візитом до України з нагоди святкування 30 річниці Незалежності. Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви.