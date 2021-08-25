Вселенський Патріарх звернувся до українців перед своїм від'їздом. Про це повідомив прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря орієнтовно о 21:48 24 серпня.
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Варфоломій звернувся до українців перед від'їздом
Архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Патріарх попрощався з Україною.
Дякую і благословення всім!
– сказав Вселенський Патріарх.
Варфоломій перебував в Україні з вечора 20 серпня, тобто 4 доби.
Варфоломій покинув Україну / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі
Прессекретар ПЦУ розповів, що за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто – 7 – 8 заходів на день.
Його рівень працездатності – вражає,
– відзначив архієпископ Євстратій Зоря.
Коротко про візит в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія
- Ввечері 20 серпня Варфоломій прибув в Україну. Це трапилось на запрошення президента Володимира Зеленського. Про свій візит в Україну на День Незалежності Варфоломій повідомив ще у 2020 році.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто привітав Патріарха в Україні. Він зазначив, що це символічний та важливий візит для нашої держави.
- Також з Вселенським патріархом Варфоломієм зустрівся Володимир Зеленський. Президент подякував Вселенському патріарху за підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків через російську агресію.
- 21 серпня у Михайлівському соборі пройшла подячна молитва з Варфоломієм.
- 22 серпня на території біля Софійського собору в Києві Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній разом відслужили літургію. Це вперше патріарх відвідав Україну після здобуття томосу.