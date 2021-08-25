Вселенський Патріарх звернувся до українців перед своїм від'їздом. Про це повідомив прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря орієнтовно о 21:48 24 серпня.

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Варфоломій звернувся до українців перед від'їздом

Архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Патріарх попрощався з Україною.

Дякую і благословення всім!

– сказав Вселенський Патріарх.

Варфоломій перебував в Україні з вечора 20 серпня, тобто 4 доби.



Варфоломій покинув Україну / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

Прессекретар ПЦУ розповів, що за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто – 7 – 8 заходів на день.

Його рівень працездатності – вражає,

– відзначив архієпископ Євстратій Зоря.

Коротко про візит в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія